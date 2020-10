Napoli, De Laurentiis intenzionato a rinnovare i contratti di Hysaj e Maksimovic

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato della redazione di Sky, ha rilasciato negli ultimi giorni una lunga intervista ai microfoni dell’emittente radiofonica ‘Radio Marte’. Oggetto delle sue parole sono state le situazioni rinnovo in casa Napoli, che vedono protagonisti soprattutto Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic.

Secondo quanto riportato dal giornalista, il Napoli sarebbe fortemente intenzionato a rinnovare i due giocatori. Le rispettive trattative però non sono molto semplici e sia Hysaj che Maksimovic hanno fatto più di un pensiero sulla possibilità di accasarsi nella nuova squadra dopo essersi svincolati dal club azzurro.

Ecco dunque le parole di Luca Marchetti ai microfoni di ‘Radio Marte’.

“Hysaj? Non è un momento semplice per chi vuole lucrare sul proprio stipendio, non è scontato che andando a parametro zero si possa valere di più. Cavani si è accasato l’ultimo giorno di mercato, pur essendo lui. Forse uno o due anni fa non avrebbe corso questo rischio.”

“Se ha faticato a trovare squadra uno come lui la troveranno anche gli altri. Io credo che il Napoli voglia rinnovare sia lui che Maksimovic. Non mi sembra non ci sia volontà di farlo. Non è mai facile fare trattative con il Napoli però poi le volontà fanno la differenza“.