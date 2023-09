Napoli, De Laurentiis ‘interroga’ Garcia su Zanoli. I tifosi: “Un talento che fa solo panchina”

Il presidente De Laurentiis si interroga sul futuro di Rudi Garcia. L’intenzione è confermare il mister almeno fino alla partita con il Real Madrid e poi fare le opportune valutazioni in merito. Il numero uno azzurro, infatti, non sarebbe contento della gestione della rosa, soprattutto per alcuni calciatori.

Uno dei nomi più discussi della scorsa estate è stato Alessandro Zanoli. Il terzino viene preso poco in considerazione da parte dell’allenatore e il presidente partenopeo avrebbe chiesto spiegazioni in merito al suo poco utilizzo. Durante l’estate, infatti, sono state rifiutate offerte a doppie cifre.

Anche i tifosi azzurri si interrogano sul futuro del giovane dalle grandi prospettive: “Abbiamo un talento in rosa, un top player che può sbocciare ma che fa solo panchina”, “Zanoli è un top player, non può scaldare sempre la panchina”, “Un fenomeno, l’ha dimostrato anche l’anno scorso”, “Non lo fa giocare per ripicca contro ADL e indiretta a Spalletti. Con lui il presidente non ha mai proferito parola. Strano…”