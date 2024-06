Napoli, De Laurentiis lavora per tre nuovi acquisti: tra cartellino ed ingaggio, investimento da circa 100 milioni

La dirigenza della SSC Napoli lavora al prossimo mercato estivo che aprirà i battenti il prossimo primo luglio. Aurelio De Laurentiis è in stretto contatto con Giovanni Manna ed Antonio Conte per chiudere le trattative richieste da quest’ultimo e regalare al nuovo allenatore una squadra importante.

Tre sono, su tutte, le trattative attualmente in piedi. Alessandro Buongiorno per la difesa, Leonardo Spinazzola per il ruolo di terzino sinistro e in attacco, invece, è sempre forte il nome di Romelu Lukaku, il quale non vede l’ora di ritornare sotto la guida tecnica dell’allenatore leccese.

TRE ACQUISTI DA 100 MILIONI DI EURO CONSIDERANDO COSTO DEL CARTELLINO E L’INGAGGIO DA SPALMARE SU PIU’ ANNI: UN INVESTIMENTO IMPORTANTE DOPO UNA STAGIONE DISASTROSA

Il club azzurro ha quindi intenzione di mettere a segno colpi di un certo livelli per cercare di colmare il gap di quaranta punti dall’Inter dello scorso campionato.

Conte sta cercando in tutti i modi di far restare i calciatori più forti. I nuovi acquisti andranno a rinforzare tutti i settori. In particolare, la SSC Napoli punta uno degli attaccanti più forti in Europa: Romelu Lukaku.