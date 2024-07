Napoli, De Laurentiis lo scorso inverno ha bloccato il difensore Vitik?

La SSC Napoli guarda al presente, ma anche al futuro. Il club di Aurelio De Laurentiis è sempre alla ricerca di nuovi talenti da inserire in squadra e farli diventare campioni da sconosciuti.

C’è un profilo in particolare che è entrato nel mirino dei partenopei. Si tratta di Martin Vitik, difensore classe 2003 dello Sparta Praga, che vanta già ottime qualità e tecnica. Unitosi allo Sparta nel 2017, è riuscito ad arrivare in prima squadra dopo appena tre anni esordendo contro il Lille in Europa League.

Il difensore ceco da quel momento è stato tra i titolari fissi rivelandosi un uomo chiave per le strategie della squadra. Al momento ha un contratto con scadenza fissata al 2026 ma le cose potrebbero cambiare già nei prossimi mesi.

Vitik, infatti, è entrato nel mirino delle squadre europee con il Napoli in pole position. Qualche mese fa, l’edizione de Il Mattino riportava che il Napoli aveva addirittura bloccato il difensore: “Svolta per Vitik dello Sparta Praga: il ventenne potrebbe essere bloccato per l’estate. Quella della rivoluzione e del nuovo allenatore“.

Bisogna ora capire se il Napoli, dopo aver bloccato il difensore qualche mese fa, deciderà di affondare il colpo.