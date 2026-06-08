Napoli, De Laurentiis guarderà i Mondiali: è interessato ad un nuovo acquisto

Il Napoli è molto attento al mercato. Il mirino di Giovanni Manna, recentemente, è caduto su Matej Kovar. Il portiere, classe 2000, attualmente gioca nel PSV Eindhoven, ma è in prestito dal Bayer Leverkusen.

Il suo profilo si sposa perfettamente con quanto ricercato attualmente dal Napoli. Il giovane, originario della Repubblica Ceca, potrebbe inserirsi perfettamente nella rosa, diretta da Massimiliano Allegri.

Il portiere avrebbe attirato l’interesse, non solo del direttore sportivo, ma anche di Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto trapelato, il Presidente del club azzurro guarderà da vicino Kovar, nel match di esordio della Repubblica Ceca contro la Corea del Sud.

A rivelare l’indiscrezione è stato il quotidiano “Il Mattino”:” De Laurentiis vuole anche vedere se nelle gare del campionato del mondo possa esserci qualcuno che lo colpisce in maniera particolare.

Per esempio, venerdì assisterà interessato all’esordio della Repubblica Ceca contro la Corea del Sud per vedere Matej Kovar di cui gli hanno detto un gran bene.”