Napoli, De Laurentiis non cederà Victor Osimhen: arrivano tentazioni dalla Premier

Victor Osimhen è un vero gioiello per il Napoli. Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis non sembrerebbe intenzionato a cederlo al momento

Victor Osimhen rappresenta per il Napoli di Aurelio De Laurentiis una certezza ineguagliabile. Per questo motivo, il patron del club non sembrerebbe intenzionato a cederlo per nessuna ragione al mondo; almeno per ora. Ad analizzare la sua situazione ci hanno pensato i colleghi di Repubblica, i quali hanno dedicato uno spazio al giocatore nell’edizione odierna.

Victor Osimhen è intoccabile per ora

ADL è stato molto chiaro: l’attaccante non si muoverà da Napoli, almeno per adesso. Ecco cosa ha riportato il noto quotidiano nazionale su questa situazione:

“Per il momento De Laurentiis non prenderà in considerazione nemmeno eventuali offerte a tre cifre per Osimhen, che è il gioiello azzurro più appetito dai top club internazionale. Già nella scorsa estate s’era fatto avanti per il nigeriano il Manchester United. “V09” ha una missione da compiere e adesso ha messo in cima ai suoi pensieri la conquista dello scudetto: accantonando ogni proposito di addio in tempi brevi”.

Niente da fare, dunque, il giocatore al momento è intoccabile e De Laurentiis non si farà trovare impreparato.