Napoli, De Laurentiis non fa sconti: Fabian Ruiz verso la permanenza

In quel di Napoli a lungo si è parlato di un mercato fatto di uscite importanti al fine di racimolare quanti più soldi possibili. La realtà però ora sembra ben diversa. Aurelio De Laurentiis, come la storia recente ci ha insegnato, è uno che non fa mai sconti a nessuno. Allo stesso tempo però i soldi scarseggiano, e di offerte monstre per i tesserati azzurri non ci sono state.

Se da un lato ad esempio la permanenza di Kalidou Koulibaly appare come una scelta di vita e di cuore, discorso ben diverso va fatto per Fabian Ruiz. Il talento spagnolo non ha infatti alcuna intenzione di prolungare il contratto che lo lega al Napoli fino al 2023, propendendo così per una cessione.

Per il suo cartellino però Aurelio De Laurentiis chiede, come fa sapere l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ben 60 milioni, non un euro di meno. Va da sé allora che anche Fabian Ruiz potrebbe rimanere a Napoli, facendo delineare un quadro ben definito.

In quel di Napoli ci si aspetta così la permanenza di tutti i big, con un organico quasi confermato in blocco. Le operazioni in entrata saranno generalmente low cost ed andranno a tappare i buchi in cui la rosa è carente.

Tra le necessità del Napoli vi sono gli acquisti di un terzino sinistro, di un difensore centrale, di un mediano per sostituire Bakayoko e di un secondo portiere nel caso in cui David Ospina salutasse il club. Poi vi sono parecchie valutazioni da fare negli altri reparti, con pedine giovani o rientranti da prestiti il cui destino è tutto da scrivere.