Napoli, De Laurentiis potrebbe inserirsi tra Juve e PSG per Icardi!

Stando a quanto scritto nell’edizione odierna di Tuttosport, quest’estate potremmo rivivere uno dei tormentoni che ha caratterizzato l’estate scorsa: Mauro Icardi. Nonostante l’inizio sprint dell’attaccante argentino nella sua avventura a Parigi, 17 gol nelle prime 19 gare, sembra che non si sia riuscito ad integrare bene nello spogliatoio parigino e che ciò stia spingendo Maurito a voler cambiare aria.

Non è di certo un segreto che Mauro Icardi faccia gola a diversi club del nostro campionato, ne abbiamo avuto prova l’ultima estate con la Juventus, che ha sempre goduto della preferenza del giocatore ma non è mai riuscita a trovare un accordo con l’Inter e con il Napoli, che al contrario aveva l’accordo con il club ma non l’approvazione del calciatore.

Nell’operazione che ha portato Icardi nella capitale francese, l’Inter ha fissato il diritto di riscatto a 70 milioni che probabilmente il PSG sborserà per poi provare a fare plusvalenza vendendolo proprio in Italia e ciò andrebbe a vantaggio anche dei nerazzurri poiché se il Psg riuscisse realmente a vendere Icardi i milioni incassati dall’Inter sarebbero 85 e non più 70.

Quindi quest’estate ci apprestiamo a rivivere il tormentone Maurito Icardi, per ora in testa alla corsa ci sono Juventus e Napoli ma le sorprese sono dietro l’angolo.