Napoli, De Laurentiis prende tempo: Perez può saltare

In casa Napoli la situazione è in continuo mutamento. Il club azzurro è propenso a trattenere Leo Ostigard a gennaio (titolare nella partita di ieri contro la Lazio ed elogiato intensamente dai tifosi sui social), mentre oggi sarà una giornata rilevante per la decisione definitiva sull’affare Nehuen Perez con l’Udinese.

La trattativa

La dirigenza partenopea, infatti, sta eseguendo nuove considerazioni sull’opportunità di concludere o meno l’operazione per il difensore argentino: non è certo che lo faccia, come si apprende dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

Il Napoli ha l’accordo con l’Udinese, ma il club friulano in questo momento non ha ancora individuato un sostituto, dato che proprio uno dei profili cercati per rimpiazzare Perez (Ostigard) è stato bloccato dallo stesso Napoli.

Le considerazioni sono in corso e sono legate anche al recente cambiamento tattico, con il passaggio alla difesa a tre: con questo schema di gioco potrebbe essere utilizzato nel trio difensivo, come “braccetto”, Giovanni Di Lorenzo, così come il nuovo acquisto Leander Dendoncker, preso dal Napoli appositamente per svolgere il ruolo versatile tra difesa e centrocampo. La decisione non è stata ancora presa, ma le considerazioni sono in corso.