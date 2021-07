Napoli, De Laurentiis preoccupato per il materiale tecnico: la situazione

In questi giorni il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato a preparare la stagione calcistica che è ormai alle porte. A far notizie però vi è l’insolita assenza di Aurelio De Laurentiis, sempre presente negli ultimi anni in quel di Dimaro al fianco del proprio team.

Il patron azzurro è lontano dalla sua squadra per un problema tecnico preciso. A spiegare la situazione ci ha pensato il giornalista Antonio Corrado, che ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva TV Luna. Ecco le sue parole in merito.

“Aurelio De Laurentiis è alle prese con il problema dell’attrezzatura tecnica. In queste ore è arrivato anche un responsabile dell’Armani e mi risulta che stanno ancora a livelli di disegni. Questa notizia ve la do per certa”.

“E se siamo ancora a livelli preliminari, di bozze, molto difficilmente per il giorno venti avremo le maglie così come era stato detto in passato. Sono sicuro di quello che dico: Aurelio De Laurentiis, a causa di questa problematica, sta come un pazzo e vuole assolutamente risolverla“.

Un problema dunque, quello del materiale tecnico, che pare essere più serio del previsto. Il Napoli e la Armani non hanno già completato il proprio lavoro riguardo ai kit, anzi. La collaborazione richiede tempo e sforzo condiviso, ma intanto l’inizio del campionato è molto vicino.