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Napoli, De Laurentiis prepara una sorpresa in caso di addio di Antonio Conte?

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Il futuro di Antonio Conte a Napoli resta uno dei temi più caldi in vista della prossima stagione. Il tecnico salentino, arrivato all’ombra del Vesuvio con grandi aspettative, potrebbe infatti decidere di interrompere la sua avventura in azzurro per valutare una nuova, affascinante sfida: quella sulla panchina della Nazionale.

Di fronte a uno scenario del genere, Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato. Il presidente del Napoli avrebbe già iniziato a sondare il terreno per individuare un possibile successore, valutando diversi allenatori in grado di aprire un nuovo ciclo tecnico. L’idea è quella di non stravolgere il progetto, ma allo stesso tempo di affidarsi a un profilo forte.

Ed è proprio dal Nord Italia che arriva un’indiscrezione destinata a far rumore: De Laurentiis non avrebbe mai smesso di pensare a Gian Piero Gasperini. Il tecnico piemontese, protagonista di un lungo e brillante ciclo all’Atalanta e ora alla Roma, sarebbe considerato dal patron azzurro il profilo ideale per sorprendere tutti.

Al momento non ci sono trattative ufficiali, ma l’idea Gasperini resta sullo sfondo come possibile grande colpo a sorpresa. Molto dipenderà dalle decisioni di Antonio Conte e dall’eventuale chiamata della Nazionale Italiana. Il futuro di Gasperini alla Roma è in bilico e il Napoli potrebbe approfittarne.

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