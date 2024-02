Napoli, De Laurentiis pronto a cautelarsi con Giampaolo? La possibile formazione dell’ex Milan

Nonostante Aurelio De Laurentiis abbia deciso di dare una fiducia a Walter Mazzarri, il presidente partenopeo è già alla ricerca del possibile successore del tecnico toscano nel caso in cui, dopo il Barcellona, non ci sarà la reazione che la dirigenza azzurra si aspetta dopo un anno che ha visto il club vincere lo Scudetto.

Molti sono i nomi che circolano in queste ore, ma, l’intenzione è prendere un allenatore che possa accompagnare gli azzurri almeno fino a fine stagione considerando che ci sarà sempre Rudi Garcia e Mazzarri da pagare fino a fine stagione. Per questo motivo l’attenzione della famiglia De Laurentiis è su Marco Giampaolo, come riportato da Cronache di spogliatoio.

COME GIOCHEREBBE IL NAPOLI CON MARCO GIAMPAOLO SULLA PANCHINA DEGLI AZZURRI

L’ex allenatore di Sampdoria e Milan è attualmente senza squadra ed accetterebbe il Napoli senza problemi per provare a rilanciarsi dopo stagioni non proprio positive. La novità potrebbe essere una nuova formazione, passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2 con l’obiettivo di valorizzare Giacomo Raspadori che in questo ultimo periodo risulta sempre più ai margini. Da parte di Aurelio De Laurentiis, infatti, vi è sempre l’obiettivo di far crescere l’italiano costato 35 milioni di euro.

Questa la possibile formazione di Giampaolo : Meret, Rrahmani, Natan, Di Lorenzo, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Dendoncker, Raspadori, Kvara, Osimhen. A rischio, quindi, due titolarissimi: Politano e Zielinski.