Napoli, De Laurentiis pronto a proporre un rinnovo di contratto a Conte: i dettagli

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina del Napoli potrebbe diventare uno dei temi caldi della fase finale della stagione. Aurelio De Laurentiis starebbe infatti pensando di anticipare i tempi, presentando all’allenatore una proposta di rinnovo contrattuale prima della chiusura dell’annata.

Il presidente azzurro sarebbe pronto a formulare un’offerta economicamente più vantaggiosa rispetto all’accordo attuale. Un adeguamento che rappresenterebbe un chiaro segnale di fiducia nei confronti di Conte, premiando il lavoro svolto.

Non solo l’aspetto economico: al centro della proposta ci sarebbe anche un prolungamento della durata del contratto. L’idea del Napoli è quella di legare Conte al club con un accordo a lungo termine, che potrebbe arrivare fino al 2029, permettendo all’allenatore di programmare con maggiore serenità il futuro sportivo.

Resta ora da capire quale sarà la risposta del tecnico, da sempre attento alle garanzie tecniche e alla competitività del progetto. Intanto, la possibile mossa di De Laurentiis conferma la volontà del Napoli di costruire un ciclo ambizioso e duraturo, puntando con decisione su una figura di spessore come Conte.