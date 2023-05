Napoli, De Laurentiis pronto ad investire 12 milioni subito

Uno degli obiettivi della prossima finestra di mercato per il Napoli è quello di riscattare Giovanni Simeone. Arrivato in maglia azzurra lo scorso anno, ad oggi si può dire che è uno dei profili che più piacciono alla dirigenza azzurra.

L’argentino, infatti, ha collezionato numeri da record dando il massimo e riuscendo a timbrare quasi sempre il cartellino in campo. Non a caso, la media gol di Simeone è una delle migliori in Europa.

Dunque, arrivato in maglia azzurra dal Verona con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto sembra aver convinto davvero De Laurentiis che ha già deciso per il riscatto.

Considerando gli obiettivi raggiunti con la squadra, lo scudetto, la qualificazione in Champions, il patron azzurro sembra essere pronto ad investire subito i 12 milioni di euro necessari per trattenere Simeone in maglia azzurra.

Dal suo canto, il centravanti sembra più che felice di poter vestire anche per la prossima stagione una delle maglie più ambite d’Italia per sognare altri traguardi all’ombra del Vesuvio.