Napoli, De Laurentiis punge Osimhen durante la conferenza stampa?

Durante la conferenza stampa di presentazione dei due ritiri, Aurelio De Laurentiis ha lanciato una sottile critica sulla continuità di Victor Osimhen. Senza menzionare esplicitamente il calciatore, come ha riportato Tuttonapoli.net, il presidente del Napoli ha fatto riferimento alla prima punta della squadra, evidenziando che ha partecipato solo alla metà delle partite e sarà assente anche nella prossima trasferta a Firenze a causa di un affaticamento muscolare.

Le parole di De Laurentiis

Ecco le parole del presidente: “Non puoi obbligare gli allenatori ad allenare una società o non puoi fare in modo che la tua prima punta faccia ventotto gol e che non stia male e che magari abbia partecipato al 50% delle partite che avrebbe dovuto giocare. Io raccolgo tutto su di me, va benissimo, ma voglio dire, a un certo punto qualcosa la rimando anche al mittente”.

Con queste parole, il presidente ha evidenziato le difficoltà e le responsabilità che derivano dalla gestione di una squadra, sottolineando l’importanza di una maggiore continuità e presenza in campo da parte dei giocatori chiave.