Napoli, De Laurentiis punta Possanzini per la prossima panchina?

Con l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Manna della Juventus, l’attenzione del Napoli si sposta ora sulla ricerca del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Repubblica, si sta considerando una vasta gamma di candidati per la panchina azzurra.

I nomi che interessano a De Laurentiis

Si va da Antonio Conte, un sogno per il patron del club, all’opzione più concreta rappresentata da Vincenzo Italiano, attualmente in uscita dalla Fiorentina, fino alla suggestione di Davide Possanzini, che sta conducendo il Mantova in Serie B con un gioco avvincente e risultati tangibili.

Il presidente De Laurentiis desidera fare una scelta che stupisca e cancelli gli errori commessi nel recente passato, ma è certo che sarà lui stesso a guidare direttamente le operazioni. Non c’è più tempo per sbagliare, il club deve tornare ai vertici e non accontentarsi di qualche vittoria.