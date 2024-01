Napoli, De Laurentiis punta Samardzic: l’offerta

De Laurentiis fa un’offerta importante per Samardzic e non solo: propone 40 milioni all’Udinese per garantirsi il centrocampista serbo e Perez in difesa. Questo rilancio mira a superare la Juventus nella corsa all’acquisizione dei giocatori. Le informazioni sono riportate nell’edizione di oggi del Corriere dello Sport.

La mossa di De Laurentiis

“Il Napoli prova il sorpasso. O il controsorpasso, dipende dai punti di vista. Fatto sta che De Laurentiis, atteso oggi in città dalla Spagna alla vigilia della delicatissima partita con la Salernitana, ha rilanciato con l’Udinese.

Poco più di 40 milioni di euro per il pacchetto completo Samardzic-Perez, così da colmare in un solo colpo la voragine creata dalla cessione di Elmas al Lipsia e dallo svincolo di Zielinski, e l’enorme lacuna al centro della difesa generata dall’addio di Kim”, scrive il noto quotidiano sportivo