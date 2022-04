Napoli, De Laurentiis rifiuta una proposta della Juventus: “Vuole Zielinski”

Sono mesi che il Napoli ormai sta programmando per filo e per segno la nuova stagione. Sfumato lo scudetto ma blindata la Champions League, il club azzurro farà di tutto per tornare ai vertici della classifica la prossima stagione e questo implica rinforzare la squadra. Aurelio De Laurentiis sta quindi valutando tutte le offerte per ottenere e cedere i giocatori giusti.

Rifiuto offerta della Juventus

Piotr Zielinski sembrerebbe essere il protagonista di questa trattativa sfumata. In tanti hanno sottolineato le sue qualità, infatti i bianconeri lo vorrebbero a Torino. Ecco quanto rivelò Fabio Santini a 7 Gold: “La Juventus vuole Zielinski ed è disposta ad offrire Demiral più 22 milioni”.

Come riportano i colleghi di Areanapoli.it, “il contratto di Piotr Zielinski scadrà il trenta giugno del 2024 e la quotazione del giocatore, al momento, secondo quanto riferisce la redazione di Transfermarkt, si attesta sui cinquanta milioni di euro”.

Vedremo quindi cosa deciderà di fare il club con il centrocampista.