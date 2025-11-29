Napoli, De Laurentiis rifiuterà tutte le proposte per Scott McTominay

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte continua a rivelarsi una delle chiavi della nuova identità del Napoli. Presidente e allenatore hanno instaurato una sintonia profonda, fondata su confronto costante, fiducia reciproca e una visione comune sul futuro tecnico del club.

Questa armonia si riflette in modo evidente anche nelle strategie di mercato. Conte ha individuato alcuni pilastri imprescindibili per la competitività della squadra, e De Laurentiis ha scelto di assecondarne le richieste, blindando i giocatori considerati fondamentali.

Tra questi spicca Scott McTominay, divenuto rapidamente un uomo cardine del progetto. Il centrocampista scozzese è considerato incedibile, tanto che, secondo quanto filtra dall’ambiente azzurro, De Laurentiis sarebbe pronto a respingere qualsiasi tipo di offerta, anche quelle di grande entità economica.

Il presidente non vuole rinunciare a uno dei simboli della nuova era targata Conte, convinto che McTominay rappresenti un tassello imprescindibile per costruire un Napoli solido e competitivo nel lungo periodo.