Il Napoli accende il mercato con il primo colpo: Rasmus Hojlund è pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore azzurro. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di puntare con decisione sull’attaccante danese, scegliendo di riscattarlo e di versare al Manchester United una cifra importante: 44 milioni di euro, che saranno saldati entro il prossimo mese di giugno.

Si tratta di un investimento significativo, che conferma la volontà del club partenopeo di costruire una squadra competitiva e proiettata verso il futuro. Hojlund, classe 2003, rappresenta infatti uno dei profili più interessanti del panorama europeo: fisico imponente, velocità e capacità di attaccare la profondità.

A testimonianza della fiducia riposta nel giocatore, nel contratto sarà inserita anche una clausola rescissoria valida a partire dal 2027, che potrebbe superare gli 85 milioni di euro. Una cifra che, se confermata, rifletterebbe non solo il valore attuale del calciatore, ma anche il potenziale che il Napoli intravede nel suo futuro.

L’operazione segna dunque un passo importante nella strategia del club: investire oggi su un talento emergente e già pronto nonostante la giovane età. I tifosi azzurri possono già iniziare a sognare, la società partenopea non ha intenzione di fermarsi ai trofei vinti negli ultimi anni.