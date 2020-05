Napoli, De Laurentiis ritiene Meret incredibile ma Gattuso continua a preferire Ospina: la situazione

Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale online di news TuttoMercatoWeb, in casa Napoli persiste il ‘caso’ legato ai portieri. Con la ripresa del campionato ormai alle porte e la successiva sessione estiva di calciomercato, il nodo riguardante i portieri dev’essere sciolto al più presto.

La volontà di Aurelio De Laurentiis è chiara. Alex Meret rappresenta un patrimonio tecnico ed economico per la società e risulta quindi incedibile. Solo due stagioni fa infatti il suo cartellino era stato prelevato dalla SPAL per una cifra intorno ai 27 milioni di euro.

Solo un’offerta super dai 40 milioni di euro a salire potrebbe far vacillare il patron azzurro, il quale ovviamente non può imporre la propria volontà sulle scelte del mister. Gennaro Gattuso infatti continua a preferire David Ospina a difesa della porta del suo Napoli.

Come ripetuto più volte dall’allenatore stesso, la sua formazione ed il suo modo di giocare hanno bisogno di un portiere bravo con i piedi per l’impostazione da dietro. A detta del tecnico calabrese in questo fondamentale il portiere colombiano è in vantaggio rispetto al giovane Meret.

Ovviamente ciò non comporta una bocciatura di quest’ultimo, al quale comunque viene riconosciuta una potenzialità tra i pali fuori dal comune. Al momento però riscaldare la panchina azzurra pesa e non poca ad Alex Meret, il quale potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria per trovare maggiore continuità.