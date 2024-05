Napoli, De Laurentiis sarebbe tentato da Fabio Pecchia

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ingaggerà un nuovo allenatore al termine della stagione. Francesco Calzona andrà via e per questo la dirigenza è al lavoro per sostituire l’attuale allenatore partenopeo.

Molti sono i nomi accostati in queste settimane al club azzurro, da Conte a Pioli passando per Gasperini ed Italiano. Tuttavia, il presidente De Laurentiis sarebbe stuzzicato da un allenatore emergente, un ex Napoli: Fabio Pecchia.

Alla guida del Parma, in Serie B, ha ottenuto l’ennesima promozione e il prossimo anno si appresta ad una nuova stagione nel massimo campionato italiano. “È fortissimo”, avrebbe confidato il presidente ai collaboratori.

Tuttavia, Pecchia non sembra avere l’intenzione di lasciare Parma, almeno il prossimo anno. La panchina partenopea, però, potrebbe far cambiare idea al mister?