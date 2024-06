Napoli, De Laurentiis segue con interesse Raul Bellanova

Il Napoli ha già scaldato i motori per rivoluzionare la squadra, ridarle un’identità e quella dignità che durante l’ultima stagione non ha convinto per niente i tifosi. Lo farà con Aurelio De Laurentiis al timone, il ds Giovanni Manna e Antonio Conte in panchina, di cui manca solo l’ufficialità. In difesa la priorità è sempre quella di portare in azzurro Buongiorno del Torino, ma non solo.

Si punta Raul Bellanova

De Laurentiis sta seguendo con un certo interesse anche Raul Bellanova, ex Inter di 24 anni, scelto anche da Luciano Spalletti per i preconvocati all’Europeo. Il suo ruolo è quello di esterno destro ed è perfetto per quello che sta cercando il club azzurro.

Secondo il Corriere dello Sport, Bellanova potrebbe sfruttare questa grande opportunità, considerando che si troverebbe sulla stessa fascia di Di Lorenzo, uno degli intoccabili di Conte nonostante la sua voglia di andare via dal club.