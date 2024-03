Napoli, De Laurentiis si affida a Benitez: è uno dei suoi fidati

Aurelio De Laurentiis sta esplorando nuove possibilità e valutando nomi inaspettati per il futuro del Napoli. L’ipotesi trova conferma sulla Gazzetta dello Sport, che evidenzia un possibile cambiamento anche nel ruolo di direttore sportivo.

Benitez è uno dei fidati

Da diverse settimane circola l’interesse del Napoli per Mauro Pederzoli, attuale direttore sportivo del Parma. Non è da escludere che il suo nome possa essere collegato anche al nuovo tecnico, considerando che Fabio Pecchia, allenatore dei parmensi, è stato incluso tra i possibili candidati per la panchina azzurra. Pecchia ha una conoscenza approfondita dell’ambiente napoletano, avendo giocato e ricoperto il ruolo di allenatore in seconda durante gli anni di Benitez.

È interessante notare che proprio Rafa Benitez potrebbe essere il principale sostenitore di questa scelta, nel caso in cui venga consultato. Il tecnico spagnolo ha mantenuto ottimi rapporti con De Laurentiis e il presidente del Napoli ha grande fiducia nel suo giudizio. Benitez ha contribuito a portare il Napoli a livelli internazionali di prestigio, facendo acquisizioni importanti come Reina, Albiol, Callejon, Mertens, Koulibaly e soprattutto Higuain.

In sostanza, Benitez non è solo un amico, ma una figura di grande fiducia per il presidente, e probabilmente sarebbe favorevole all’idea di Pecchia. Quest’ultimo, durante i suoi anni da allenatore principale, ha dimostrato una dedizione eccezionale e non sembra intimorito dall’idea di fare il salto nella massima serie, un passo che guarda con interesse. Il Napoli, per lui, rappresenterebbe la vetta ideale, secondo quanto riporta il rinomato quotidiano sportivo.