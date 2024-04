Napoli, De Laurentiis si fida di Lindstrom mentre Traorè non ha soddisfatto le aspettative

Il Napoli, durante l’ultimo mercato, ha fatto delle scelte che finora non hanno portato i risultati sperati. Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis si mostra ancora fiducioso riguardo a Lindstrom, nonostante finora non abbia ancora dimostrato il suo valore nella squadra azzurra. Tuttavia, al momento non sembra esserci spazio per lui. Diversa è la situazione per Natan, che è stato inequivocabilmente bocciato.

La situazione di Ngonge e Traorè

Ngonge è stato acquistato per 18 milioni ma finora ha avuto pochissimo spazio in campo, accumulando solamente 114 minuti giocati, il che equivale a circa 150.000 euro al minuto. Un investimento che finora non ha portato i frutti sperati.

Quanto a Traoré, arrivato in prestito con diritto di riscatto, sembra che il suo rendimento non abbia soddisfatto le aspettative. L’allenatore Calzona sembra essere ancora indeciso riguardo alla sua permanenza, e la possibilità di riscatto sembra al momento remota.

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Traoré non è ancora al massimo della forma e il tempo a disposizione per dimostrare il suo valore sta scadendo. Il giocatore, pur essendo stato visto come un possibile erede di Zielinski, non è riuscito a rispondere alle aspettative e il riscatto dal Bournemouth sembra essere un’ipotesi lontana.