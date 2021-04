Napoli, De Laurentiis sogna De Paul ma servono 40 milioni

Poco più di un mese e la sessione estiva di calciomercato aprirà i battenti. Lo sanno bene in quel di Napoli dove ci si prepara ad un’estate molto calda sotto questo punto di vista. L’addio di Gennaro Gattuso ed il cambio della guida tecnica porterà molto probabilmente a rivedere il progetto azzurro.

Non sono da escludere così acquisti importanti, alternati a fisiologiche cessioni forse altrettanto importanti. Tra i tanti nomi che orbitano in ottica Napoli vi è uno in particolare che pare diventato un vero e proprio chiodo fisso per Aurelio De Laurentiis.

Si tratta di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese. Il calciatore argentino ha stregato da tempo sia il diesse Giuntoli che il presidente Aurelio De Laurentiis, ed ora i tempi potrebbero essere diventati maturi per un trasferimento all’ombra del Vesuvio.

La trattativa comunque non è facile, poiché Pozzo è un presidente duro con cui avere a che fare. Per smuovere De Paul dall’Udinese potrebbero volerci 40 milioni di euro, a meno di eventuali aste con la spietata concorrenza.

Tale cifra non rappresenta comunque un ostacolo per De Laurentiis, che però potrebbe anche decidere di sacrificare un proprio tesserato. L’indiziato numero 1 per far cassa è Fabian Ruiz, per il quale non vi è ancora l’accordo per il rinnovo contrattuale. La sua eventuale cessione porterebbe al Napoli circa 50-60 milioni di euro.