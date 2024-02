Napoli, De Laurentiis stava per comprare Dragusin: “In Inghilterra entusiasti”

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis stava per acquistare Dragusin, del quale sono molto entusiasti in Inghilterra

Nello scorso mercato invernale, Aurelio De Laurentiis ha cercato di potenziare la squadra del Napoli, assumendo un ruolo attivo in diverse trattative. Tuttavia, alcune di queste non hanno portato i risultati sperati. In particolare, il presidente ha cercato di acquisire un difensore capace di garantire maggiore solidità alla retroguardia guidata da Walter Mazzarri. Uno dei nomi presi in considerazione è stato quello di Radu Dragusin.

Occasione sfumata

“Ho offerto più di tutti al Genoa, ma il giocatore ha preferito andare a giocare in Premier League”, ha dichiarato il patron recentemente.

Il dt del Tottenham, Johan Lange, ha parlato ai canali ufficiali del club, soffermandosi proprio sull’acquisto in difesa, Dragusin, arrivato a gennaio dal Genoa:“Lo abbiamo visto essere molto forte con la maglia del Genoa per un lungo periodo. Ha velocità ed è molto forte nell’uno contro uno, ma ha appena compiuto 22 anni”.

“È un giocatore molto giovane che può crescere molto in futuro. Ancora una volta, si è ambientato bene nel club, ma c’è molto altro da ricevere da lui negli anni a venire”, ha concluso il dirigente del club inglese.