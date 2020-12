Napoli, De Laurentiis su Gattuso: “Ha un problema all’occhio, ora non ha alcuna responsabilità”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo diverse settimane di silenzio, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco i principali aspetti evidenziati durante l’intervista ai giornalisti fuori dalla sede del CONI:

“Gattuso ha un problema all’occhio a causa del quale deve prendere in continuazione il cortisone. Poiché non lo prendeva da 15 giorni vedeva addirittura doppio“.

“Abbiamo visto l’altro giorno insieme la partita della Juve e lui non riusciva a vedere bene le azioni. In quelle condizioni non credo abbia alcuna responsabilità. Gattuso è un grandissimo uomo di calcio, un grande esperto e ha i cosiddetti attributi“.

Dalle parole del presidente è quindi evidente una conferma dell’attuale allenatore e la volontà di rinnovare al più presto il contrattuale. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’annuncio dovrebbe arrivare nei primi giorni del nuovo anno.

Aurelio De Laurentiis ha infine dichiarato: “Ringrazio sempre l’allenatore per quello che ha fatto e farà. Ma adesso dobbiamo preoccuparci che riprenda la sua stabilità fisica e mentale per portare la squadra in alto“.