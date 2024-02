Napoli, De Laurentiis su Zielinski: “Non lo abbiamo escluso dalla lista per la Champions League”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà ancora al centro dell’attenzione oggi, mercoledì sette febbraio, alle ore 11.30 presso Castel Volturno. Nel frattempo, il patron ha commentato il mancato rinnovo del contratto di Piotr Zielinski con il club campano nei giorni scorsi.

Le parole di De Laurentiis

“Non è assolutamente vero che abbiamo escluso il polacco dalla lista per la Champions League per fargli un dispetto, per una sorta di ripicca per il mancato rinnovo. Zielinski è un grande calciatore e un uomo che merita massimo rispetto”.

“Piotr Zielinski, a partire dal primo luglio, non sarà più con noi, si trasferirà altrove. E per questo motivo abbiamo deciso di sperimentare Traoré, calciatore che potremmo decidere di riscattare al termine della stagione”, ha concluso Aurelio De Laurentiis.

Le dichiarazioni del presidente sono state accolte con scetticismo da molti tifosi e non solo. Il giornalista Antonio Giordano, sul Corriere dello Sport, ha definito le parole di De Laurentiis riguardo a Zielinski come “la menzogna del secolo”.

Secondo Giordano e molti opinionisti, l’esclusione di Zielinski non sarebbe dovuta al desiderio di valorizzare Traoré, ma piuttosto alla decisione del polacco di non rinnovare il suo contratto con il Napoli.