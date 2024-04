Napoli, De Laurentiis vuole blindare Kvaratskhelia con una clausola simile a quella di Osimhen

In Georgia si sta discutendo del futuro di Kvaratskhelia, e oltre alla prospettiva di un prolungamento contrattuale e a un adeguamento salariale, giustificato dopo due stagioni di alto livello, si sta considerando l’aggiunta di una clausola simile a quella di Osimhen (130 milioni di euro).

De Laurentiis ha elogiato l’atteggiamento di Kvaratskhelia, che non ha mai posto la questione del rinnovo come prioritaria durante questi mesi. Il giocatore georgiano sa di meritare un riconoscimento per quanto fatto fino ad ora, ma ha costantemente rimandato ogni discussione, concentrandosi sui fatti. Questo è quanto riportato dal Corriere dello Sport.

In campo contro l’Empoli

Nel frattempo, domani Kvaratskhelia scenderà in campo ad Empoli. Mercoledì scorso il giocatore non si era allenato a causa di una gastroenterite, ma l’allarme è stato fugato già il giorno successivo, quando il talento georgiano ha partecipato nuovamente alla sessione di allenamento. Pertanto, sarà titolare ad Empoli insieme a Osimhen e Politano, nell’intento di concludere in modo dignitoso questa stagione molto complessa per il club azzurro.