Napoli, De Laurentiis vuole chiarezza e pianifica le nuove strategie del club

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando diligentemente in vista della prossima sessione di mercato estiva del Napoli, anche in attesa di annunciare il nuovo allenatore.

Indipendentemente dall’esito della stagione calcistica attuale, che non è stata per niente semplice, De Laurentiis mira a una netta inversione di tendenza. Non c’è più tempo o spazio per errori. Ha già avuto diversi colloqui con il Direttore Sportivo Giovanni Manna per pianificare le strategie e tornare ai vertici delle classifiche.

Il mercato del Napoli in movimento

Il Napoli prevede una serie di movimenti di mercato sia in entrata che in uscita. Tuttavia, De Laurentiis ha espresso chiaramente al nuovo allenatore l’importanza di valorizzare giocatori che non hanno espresso pienamente il loro potenziale durante questa stagione, tra cui Lindstrom.

Il futuro Napoli sarà costruito per sostenere e valorizzare anche l’ex Eintracht, nonostante una stagione al di sotto delle aspettative, dimostrando la fiducia della società in lui.