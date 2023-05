Napoli, De Laurentiis vuole realizzare il sogno di mercato

Il Napoli ha definitivamente conquistato il terzo scudetto della storia azzurra e gli occhi ormai sono puntati alla prossima sessione di mercato. De Laurentiis, infatti, dopo aver intascato il primo sogno di questa stagione sta lavorando per realizzare il prossimo.

Sarà proprio nella finestra di mercato estiva che potrebbe cambiare qualche situazione in casa Napoli. Già la presenza del ds Cristiano Giuntoli non è scontata in quanto molto vicino alla Juventus.

In attesa di conoscere le sorti del direttore sportivo che ha portato in maglia azzurra il talento georgiano, il presidente De Laurentiis lavora sottobanco e segue le tracce di Adama Traoré.

La politica partenopea, infatti, resterà sempre la stessa con l’obiettivo di scovare talenti senza sostenere spese folli. In questa prospettiva, Adama Traoré potrebbe essere il colpo della stagione: un attaccante in scadenza di contratto da prelevare a costo zero!