Napoli, De Laurentiis vuole un nuovo Lavezzi

Aurelio De Laurentiis desidera per il Napoli un giocatore come Lavezzi e ha incaricato il reparto scouting di trovarlo

Aurelio De Laurentiis ha incaricato il dipartimento di ricerca del Napoli di individuare un nuovo talento per il futuro della squadra azzurra, che entusiasmi profondamente gli appassionati del Maradona Stadium, possibilmente simile a Lavezzi. Sembra che questa volta le risorse siano state dirette verso il Sudamerica. Il presidente della società desidera creare una “storia” fortemente legata all’America del Sud.

Alla ricerca di nuovi talenti

Micheli e i suoi collaboratori stanno esaminando attentamente il campionato argentino, che è ricco di promettenti giovani talenti.

Stanno cercando un giocatore versatile che possa mettere in difficoltà le difese avversarie. Un attaccante come Lavezzi, il famoso Ezequiel che conquistò il cuore dei tifosi azzurri sin dalla sua prima apparizione a Udine in un caldo pomeriggio di settembre. Il proprietario del club si fidò di Pierpaolo Marino quando lo portò in Italia dal San Lorenzo, dopo la sua parentesi al Genoa.

Pertanto, durante il prossimo mercato, potremmo vedere l’arrivo di un nuovo talento sudamericano nella squadra di Garcia. Un giocatore in grado di catturare l’affetto dei tifosi, proprio come fece il Pocho.