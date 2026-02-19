Napoli, De Laurentiis si è già pentito di una cessione ?

Noa Lang ha conquistato i cuori dei tifosi del Galatasaray.

Il cambiamento drastico dell’attaccante, in prestito dal Napoli, non è passato inosservato.

Le parole della “Gazzetta dello Sport”: “A Istanbul lo chiamano il Neymar olandese. Esagerati. Ma a Napoli, dove lo hanno visto partire per la Turchia dopo appena sei mesi come se il suo acquisto fosse fallimentare, molti cominciano a essere tormentati da un fastidioso retropensiero: non è che abbiamo sbagliato a toglierci di torno Lang così in fretta?

Da delusione a rimpianto: non è certo la prima volta che accade nel calcio. Ma stavolta c’è l’aggravante dei tempi ristrettissimi perché, appena arrivato al Galatasaray, Noa è stato subito decisivo con una bella doppietta in una partita importantissima, l’andata dei playoff di Champions contro la Juve.

In attesa di conferme, non può bastare una partita per esprimere un giudizio definitivo, Lang si gode questa sua rivincita“.