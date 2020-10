Napoli, De Maggio: “Ancelotti ha avuto ragione su Lozano, il messicano ha qualità”

Valter De Maggio, opinionista e giornalista sempre molto vicino alle tematiche azzurre, ha rilasciato nelle ultime ore alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica “Radio Kiss Kiss Napoli”, nel corso della trasmissione sportiva Radio Goal. Ecco le sue parole.

“Il Napoli ha speso 40 milioni di euro, la stagione scorsa, per acquistare Hirving Lozano dal PSV Eindhoven. In un primo momento, il messicano non aveva convinto del tutto, doveva ancora integrarsi appieno; ma qualcosa è cambiato con Gennaro Gattuso in panchina.”

“Mister Rino stima molto il ‘Chucky’, anche se all’inizio Lozano l’ha fatto inc***are per qualche suo atteggiamento. Il tecnico, però, ha sempre creduto nelle qualità del suo attaccante ed ha voluto tenerlo”.

“Le doti individuali non gli mancano, e non a caso stiamo rivedendo le giocate che aveva mostrato già in Olanda con il PSV. Quelle stesse, insomma, per cui Carlo Ancelotti martellava Aurelio De Laurentiis dicendo: ‘Prendiamolo, prendiamolo!’.”

“Ha avuto ragione, anche se a distanza di tempo. Sta andando alla grande pure Matteo Politano, un innesto importante e capace di spaccare le partite subentrando a gara in corso. Andrea Petagna, parimenti, al Napoli potrà crescere molto. Attenzione anche al possibile exploit di Alex Meret: è un fenomeno e lo ribadirà con le sue prestazioni. Insidierà il post da titolare in Nazionale a Gigio Donnarumma, ne sono certo”