Napoli, De Maggio: “Arriva Cheddira”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha discusso durante la trasmissione Radio Goal sulla prospettiva della permanenza del direttore sportivo attuale, Mauro Meluso, sottolineando che il patron ha un’alta considerazione per lui sia come individuo sia come dirigente. Successivamente, il giornalista sportivo ha anche posto l’accento sul possibile arrivo di Cheddira. Ecco cosa ha detto nel corso del programma.

Meluso può restare

“Il Napoli avrebbe la possibilità di rinnovargli il contratto, De Laurentiis lo stima molto e nonostante l’arrivo di Manna lui sarebbe pronto a proseguire col Napoli e Meluso ne sarebbe ben felice”, ha spiegato De Maggio, il quale ha lasciato intendere che il ds potrebbe comunque restare al Napoli.

Riguardo alla possibilità di uno scambio Simeone-Immobile, De Maggio ha chiarito: “Il Cholito può andare via a fine stagione ed è probabile che vada alla Lazio da Tudor, ma Immobile al Napoli non verrà e quindi lo scambio non sta in piedi”.

De Maggio ha anche discusso dell’ipotesi dell’arrivo di Cheddira, ex giocatore del Bari attualmente al Frosinone, al Napoli: “Il prossimo vice bomber titolare potrebbe essere Cheddira. Dia al Napoli? Non è stato trattato dagli azzurri”.