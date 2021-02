Napoli, De Maggio: “De Laurentiis pensa a Benitez come DS e Italiano come allenatore”

Valter De Maggio, giornalista sempre molto vicino alle tematiche riguardanti la SSC Napoli, è intervenuto nelle ultime ore ai microfoni di Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione sportiva ‘Radio Goal’. Ecco le sue parole.

“Non ho conferme su contatti con Sarri nelle ultime ore, mentre fonti autorevoli mi

parlano dell’idea di Rafa Benitez direttore dell’area tecnica con Vincenzo Italiano

allenatore”.

Dichiarazioni molto interessanti che aprono un nuovo scenario riguardo al futuro progetto tecnico del Napoli che verrà. Più passano i giorni infatti e più pare evidente che tra Gennaro Gattuso ed Aurelio De Laurentiis sarà addio a fine stagione. E così il presidente sta iniziando a guardarsi intorno per iniziare a progettare la prossima stagione.

Una stagione che quindi, a meno di un clamoroso ribaltone last minute, non vedrà Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra. Ma allora chi sarà il nuovo allenatore del Napoli 2021/2022? Gli scenari sono tantissimi e variegati. Dai nomi di ex allenatori già transitati in azzurro a scommesse allettanti.

La verità è che al momento nulla può dirsi riguardo al progetto tecnico del Napoli. Da qui alla fine della stagione ci sarà presumibilmente un incredibile turbinio di nomi, ovviamente senza neanche precludere la possibilità di addio di Gennaro Gattuso a stagione in corso. Insomma, le soluzioni sono pressoché illimitate.