Napoli, De Maggio: “La Roma offrirebbe Under e 20 milioni per Milik”

Il giornalista Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti riguardo all’imminente mercato estivo del Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal in onda sull’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli.

Tanti i temi toccati da De Maggio, in particolare una bomba su Arek Milik. Secondo il giornalista infatti sul bomber polacco vi sarebbe anche la Roma, intenzionata ad offrire al Napoli un contropartita molto gradita. Ecco le sue parole a proposito.

“Ci sono varie squadre su Arek Milik, oltre alla Juventus, in Italia, spunta anche la Roma che offrirebbe un conguaglio economico di venti milioni di euro, più il cartellino di Cengiz Under, esterno destro d’attacco che tanto piace alla società azzurra in vista del futuro”

Collegandosi all’eventuale arrivo di Under, De Maggio ha poi toccato il caldo tema Callejon. Secondo il giornalista non dovrebbero esserci sorprese sul non-rinnovo del calciatore per la prossima stagione.

“Va detto che l’arrivo di Under dalla Roma, mi lascerebbe pensare ad un addio di Josè Callejon. Anche se ieri la moglie ha condiviso la notizia che il giocatore possa restare in azzurro anche nei mesi di luglio ed agosto, poi staremo a vedere cosa accadrà.”

“Sul calciatore polacco del Napoli ci sono diverse società, la Juventus è la prima della lista, ma il Napoli vorrebbe Bernardeschi in cambio più soldi dai bianconeri, anche perché valuta 50 milioni il bomber polacco”.