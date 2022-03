Napoli, De Maggio: “Non toccate Lorenzo Insigne, il vero responsabile è Luciano Spalletti”

Ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Valter De Maggio. Tra i vari temi discussi, la sconfitta contro il Milan e un sogno Scudetto che, come sempre, sembra sfumare sul più bello.

“Dire che sono arrabbiato non rende l’idea. La verità è che sono proprio inc…. Non è mancato Insigne, ma il vero responsabile della sconfitta è Luciano Spalletti“.

“Se il Napoli non riesce a reggere determinate pressioni, se si perde nelle partite che contano maggiormente, la colpa delle sconfitte non può essere sempre attribuita al capitano. Lasciate in pace Lorenzo per favore“.

Valter De Maggio ha quindi attribuito la responsabilità al mister Luciano Spalletti. Il giornalista, infatti, è stufo delle continue critiche rivolte al capitano Lorenzo Insigne.

De Maggio ha infine dichiarato: “Sono arrabbiato con alcuni colleghi, sembra che la causa della sconfitta sia Lorenzo“.