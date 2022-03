Napoli, De Maggio sicuro: “Entro tre anni Osimhen diventerà tra i tre migliori attaccanti in circolazione”

Il giornalista Valter De Maggio, ai microfoni dell’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della società azzurra e dell’attaccante partenopeo Victor Osimhen.

“Non credo Osimhen resti molto tempo al Napoli. Per me è il più forte attaccante della Serie A, anche più di Vlahovic che è rimasto in Italia“.

“Invece non credo Osimhen ci resti troppo. Per me è l’attaccante più forte in circolazione entro tre anni, dopo Mbappè e Haaland“.

Il giornalista napoletano, quindi, non ha dubbi, Victor Osimhen è uno degli attaccanti più forti in circolazione e nei prossimi tre anni può diventare un esempio da seguire.

De Maggio ha infine dichiarato: “Quasi piangevo quando è stato esonerato Carlo Ancelotti, sta ancora facendo la storia“.