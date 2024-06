Napoli, De Vrij nel mirino del club

Il Napoli è impegnato nell’ampliamento della sua rosa, cercando nuovi giocatori in vari ruoli. Il Direttore Sportivo Giovanni Manna sta monitorando diversi potenziali acquisti per rafforzare la difesa, con Alessandro Buongiorno del Torino in cima alla lista delle preferenze. Tuttavia, il club partenopeo potrebbe ingaggiare anche altri difensori, come Mario Hermoso e Rafa Marin.

Una notizia sorprendente arriva da Ruleta Sport, che suggerisce che il prossimo difensore del Napoli potrebbe essere un ex giocatore allenato da Antonio Conte. Questo nome non è mai stato menzionato prima nelle trattative.

De Vrij verso Napoli

Per approfondire la questione, la redazione di AreaNapoli.it ha intervistato Gerardo Fasano. Secondo Fasano, il giocatore in questione sarebbe Stefan de Vrij dell’Inter, rappresentato dall’agente Pastorello, che gestisce anche il portiere del Napoli, Alex Meret. Si parla di una possibile cessione di Meret alla Roma, che potrebbe rinunciare a Svilar.

Durante le negoziazioni con Pastorello per Meret, Conte avrebbe chiesto informazioni su de Vrij. Il prezzo del cartellino del difensore dell’Inter sarebbe tra i sette e gli otto milioni di euro, con un ingaggio di circa quattro milioni.

Per la prossima stagione, dunque, il trio difensivo del Napoli potrebbe essere composto da Rrahmani, de Vrij e Buongiorno. Non ci resta che attendere eventuali mosse del club azzurro.