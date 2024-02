Napoli, De Zerbi il sogno di Aurelio De Laurentiis. Ma attenzione al Barcellona…

L’impatto di Roberto De Zerbi in Inghilterra è di quelli importanti. Il suo Brighton continua a confermarsi come una sorpresa, anche se ormai sorpresa non lo è più. Lo scorso anno ha terminato al sesto posto della Premier League, qualificandosi in Europa League per la prima volta nella sua storia.

L’allenatore italiano sta riuscendo a rendere il Brighton una corazzata e in ben 72 partite da allenatore dei biancazzurri è riuscito a prendersi la scena di tutta la Premier League e non solo. Aurelio De Laurentiis ha un sogno, infatti, portare l’allenatore italiano a sedersi sulla panchina del Napoli.

RIVOLUZIONE SSC NAPOLI, DE LAURENTIIS SOGNA DE ZERBI. MA ATTENZIONE AL BARCELLONA

Aurelio De Laurentiis vuole un allenatore capace di lottare a dovere in Europa e De Zerbi sta dimostrando di essere una vera e propria sorpresa. L’allenatore italiano potrebbe essere il mister da cui far ripartire la rivoluzione estiva puntando al quarto Scudetto.

Tuttavia, non sarà facile mettere De Zerbi sotto contratto. Anche il Barcellona, infatti, è molto interessato al mister italiano e lo vorrebbe in panchina a partire dalla prossima stagione.