Napoli, decisi i futuri di tre giocatori

È tempo di cessioni in casa Napoli, con ben tre giocatori che conoscono già il loro futuro. I partenopei sanno già cosa fare

Sono ben tre i giocatori partenopei che si ritrovano ad essere nel mirino del mercato. Gaetano, Zerbin e Ounas sembrerebbero essere i giocatori più bersagliati, con il Napoli che avrebbe già idea di cosa fare con loro.

I partenopei, infatti, sarebbero convinti di poter mantenere almeno Zerbin e Gaetano fino a Gennaio per le rotazioni invernali. Il Napoli sarà impegnato su ben tre fronti, con Serie A, Coppa Italia e Champions League che metteranno a dura prova la formazione partenopea.

Ounas può partire

Adam Ounas, invece, sembrerebbe essere in procinto di lasciare. Il giocatore algerino è in trattativa con una squadra francese, oltre ai sondaggi delle scorse settimane da parte della Sampdoria e del Torino. Purtroppo, però, il calciatore non può partire in prestito e ciò sta bloccando ogni trattativa.

Infatti, le offerte ricevute sono prettamente di prestiti, con il Napoli che per poterlo cedere a titolo definitivo potrebbe ricorrere ad un rinnovo di contratto. La scadenza è infatti fissata per la fine della stagione 2022-2023, a Giugno 2023. Il calciatore non convince più il club partenopeo, che vorrebbe privarsene. L’ex Crotone sta vivendo stagioni non propriamente esaltanti e vorrebbe ricominciare per rilanciarsi. Per lui si prospetta una possibilità in Ligue 1, campionato che ha già vissuto prima con la maglia del Bordeaux, poi con quella del Nizza. A Napoli non ha mai inciso particolarmente, finendo spesso in prestiti fini a se stessi.