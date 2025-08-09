Napoli, 45 milioni di euro per acquistare il nuovo attaccante: il nome in cima alla lista di Antonio Conte

Il Napoli continua a sognare in grande e, tra le possibili operazioni di mercato, spunta con forza il nome di Jack Grealish, fantasista del Manchester City e della nazionale inglese. Il giocatore, reduce da stagioni altalenanti sotto la guida di Pep Guardiola, potrebbe essere tentato da una nuova avventura per rilanciarsi, e il club azzurro sta valutando la fattibilità dell’operazione. Il Manchester City avrebbe fissato la valutazione del cartellino intorno ai 45 milioni di euro, una cifra importante che richiederebbe un’attenta pianificazione da parte della dirigenza partenopea.

L’ingaggio, stimato in circa 17 milioni lordi annui, resta il principale ostacolo: per questo il Napoli starebbe pensando a una formula di prestito oneroso con diritto di riscatto, magari con una parte dello stipendio coperta dal club inglese. Oltre alla questione economica, il Napoli deve fare i conti con una concorrenza agguerrita. Tottenham, Newcastle ed Everton seguono da vicino la situazione, pronti a inserirsi in caso di apertura da parte del City.

Nonostante ciò, il progetto tecnico di Antonio Conte e la possibilità di giocare da protagonista in Serie A potrebbero rappresentare un’arma decisiva per convincere il calciatore. In casa azzurra, l’arrivo di Grealish sarebbe il colpo da copertina di una campagna acquisti mirata a rendere la squadra competitiva su più fronti. Tuttavia, la società non vuole correre rischi finanziari: serviranno le giuste condizioni economiche e contrattuali affinché il sogno possa trasformarsi in realtà.

Il futuro di Jack Grealish resta dunque in bilico, ma il Napoli è pronto a tentare il colpo se si presenterà la finestra giusta. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se quello che oggi è solo un sogno di mercato potrà diventare il fiore all’occhiello dell’estate azzurra.