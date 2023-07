Napoli, definito accordo con l’Atalanta per il trasferimento di Gollini: l’affare può arrivare fino a 7.5 mln di euro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha definito con Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, il trasferimento in azzurro di Pierluigi Gollini, il quale ritornerà in Campania dopo il prestito semestrale. Il portiere ha infatti convinto la dirigenza azzurra che punterà su di lui per una stagione intera. Come successo nella precedente stagione, si alternerà con Alex Meret.

I dettagli dell’operazione sono quasi simili a quelli previsto dal precedente accordo: prestito annuale da 500 mila euro con diritto di riscatto, non obbligo, fissato a circa 7 milioni di euro. Nel caso in cui il Napoli decidesse di riscattare Gollini, per il portiere è pronto un contratto di quattro anni con un riconoscimento economico maggiore rispetto a quanto attualmente percepito all’Atalanta (800 mila euro, ndr). Il portale Tuttomercatoweb.com rivela che che nel fine settimana il giocatore sosterrà le visite mediche con il club azzurro prima di approdare alla corte di Rudi Garcia.