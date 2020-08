Napoli, definito il 2° acquisto: per l’annuncio si aspetta la cessione di Koulibaly

Il calciomercato sta entrando nel periodo cruciale. Nonostante la partenza sia prevista per Settembre, le squadre hanno già iniziato a perfezionare alcune trattative, con il Napoli, in particolare, che ha già annunciato il primo grande colpo dell’estate, l’attaccante centrale Victor Osimhen.

Aurelio De Laurentiis, infatti, dopo una stagione fallimentare ad esclusione della vittoria della Coppa Italia, vuole attuare una mini-rivoluzione andando anche incontro alle richieste di Rino Gattuso.

Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza partenopea avrebbe chiuso anche il secondo colpo, il difensore Gabriel dal Lille.

Quest’ultimo dovrebbe arrivare in azzurro per una cifra di poco inferiore ai 30 milioni di euro. Dopo Osimhen, quindi, la società azzurra avrebbe deciso di chiudere un altro acquisto dal club francese.

Gabriel, però, non verrà annunciato immediatamente dal momento che l’intenzione è quella di cedere prima Kalidou Koulibaly per non far svalutare il suo prezzo. A quanto pare, però, ADL sarebbe disposto anche a perdere 30 milioni di euro sul cartellino del giocatore. Ai microfoni di 7Gold, è intervenuto Fabio Santini, il quale ha rivelato: “De Laurentiis ora sarebbe disposto a perdere 30 milioni per Koulibaly. Non chiede più 100 milioni, ma potrebbe accontentarsi di settanta. L’affare con il Manchester City potrebbe finalmente andare in porto“