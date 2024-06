Napoli, definito il primo acquisto per Conte: è Rafa Marin dal Real Madrid, le cifre dell’operazione

Come annunciato sul proprio sito ufficiale dal giornalista SKY, Gianluca Di Marzio, la SSC Napoli ha praticamente definito il primo acquisto per la prossima stagione, il difensore del Real Madrid Rafa Marin.

Ecco quanto riportato dall’esperto di mercato: “Il Napoli ha bloccato Rafa Marin. Il difensore del Real Madrid, nell’ultima stagione in prestito all’Alaves, si avvicina agli azzurri. Dirigenza che ha lavorato per battere la concorrenza di Milan e Juventus, che nelle ultime settimane avevano mostrato interesse con sondaggi esplorativi”.

PRIMO ACQUISTO SSC NAPOLI, SI PUO’ CHIUDERE NELLA GIORNATA DI OGGI: UFFICIALITA’ IN ARRIVO SULLA BASE DI 7-8 MILIONI DI EURO

“Si può chiudere nella giornata di martedì: ore decisive anche per la formula dell’operazione ma può essere lui il primo acquisto per Antonio Conte. Un arrivo che non esclude l’arrivo di Buongiorno, obiettivo primario per la difesa. 33 presenze e zero gol in Liga per il classe 2002 nell’ultimo anno”.

A svelare i dettagli del contratto del calciatore ed il costo di acquisto il portale Tuttomercatoweb.com: “I club azzurro sta provando a chiudere per il classe 2002 per un’operazione che potrebbe essere impostata sulla base di 7-8 milioni di euro per il cartellino, da versare nelle casse del Real Madrid. Nel frattempo il Napoli sta preparando anche il contratto da offrire al calciatore, con la scadenza fissata nel 2029″.