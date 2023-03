Napoli, delusione dopo la sconfitta: “L’importante è restare concentrati e positivi”

Ieri il Napoli ha subito la prima sconfitta in campionato in casa, Spalletti è risultato meno brillante del solito. Al fischio finale del match c’è stato grande rammarico nonostante gli applausi e i riconoscimenti da parte dei tifosi.

Kim e Osimhen i più dispiaciuti

Tra i più rammaricati sicuramente Kim e Osimhen. Il nigeriano, infatti, ha voluto approfittarne per fare un breve discorso di incoraggiamento alla squadra. Il giocatore ha chiesto ai suoi compagni di essere più reattivi e grintosi in alcune situazioni e di non perdere la fiducia. Non può essere una sconfitta a rovinare un intero percorso.

Ai microfoni di Sky, Piotr Zielinski ha confermato la delusione del Napoli: “Nello spogliatoio eravamo delusi, c’era rammarico per aver perso un match importante contro una squadra forte. L’importante è restare concentrati e positivi, una sconfitta non può rovinare tutto quello che abbiamo fatto.

Sicuramente vogliamo vincerle tutte, non pensiamo al distacco, volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Siamo consapevoli della nostra forza e del fatto che stiamo facendo ottime cose, dobbiamo restare concentrati per l’Atalanta che ci mette spesso in difficoltà”.