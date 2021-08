Napoli, delusione Fabian Ruiz: lo spagnolo alla ricerca del riscatto

In casa Napoli vi è un calciatore che non sta mantenendo le alte aspettative che fino a pochi mesi va gli erano state riversate addosso. Si tratta di Fabian Ruiz, che di certo non sta vivendo un felice periodo della sua carriera calcistica. Ad analizzare la situazione ci ha pensato nelle ultime ore il Repubblica.

Come si legge sul quotidiano italiano il centrocampista spagnolo del Napoli è reduce da una brutta seconda parte di campionato sotto la guida tecnica di Gattuso, un Europeo opaco giocato all’ombra dei suoi connazionali ed un debutto stagionale con Spalletti altrettanto poco convincente.

A tutto ciò è da aggiungere una difficile situazione contrattuale. Fabian Ruiz è legato al Napoli fino al 2023 e non ha voluto rinnovare il proprio contratto. Dietro tale decisione vi era la voglia del giocatore di andare a giocare in una big europea, magari in Spagna.

Le brutte prestazioni hanno fatto però defilare tutti i club interessati al calciatore, Barcellona e Real Madrid in primis. Fabian Ruiz si è trovato così senza mercato e De Laurentiis non ha potuto cedere il calciatore non troppo contento di rimanere a Napoli.

La prossima stagione quindi dovrà necessariamente essere per Fabian Ruiz quella del riscatto. Un’ottima annata potrebbe permettere al talento spagnolo di mettersi nuovamente in mostra, attirando su di se gli interessi dei top club europei.