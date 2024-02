Napoli, Demme escluso da tutte le liste: Calzona non potrà puntare su di lui, la motivazione societaria

In casa Napoli il nuovo allenatore Francesco Calzona ha già fatto sapere che tutti saranno presi in considerazione in questa ultima parte di stagione. Giocherà chi starà meglio e mostrerà le migliori intenzioni in allenamento e durante le partite. Nessuno, quindi, ha il posto assicurato a prescindere dal nome.

Chi, sicuramente, non avrà spazio è Diego Demme. Il centrocampista azzurro ha infatti il contratto in scadenza il prossimo giugno e nelle intenzioni della società non vi è quello di continuare il rapporto di lavoro con l’italo-tedesco.

La motivazione non è legata al contratto in scadenza ma perché, come spiegato da De Laurentiis qualche settimana fa, la società ha acquistato alcuni calciatori, Dendoncker e Traorè, che devono essere valutati per decidere o meno il loro riscatto al termine della stagione.

CALZONA DOVRA’ FARE A MENO DI DIEGO DEMME, ESCLUSO DA TUTTE LE LISTE E IN ‘VACANZA’ FINO AL TERMINE DELLA STAGIONE

Nonostante l’impossibilità di giocare, però, Demme continua ad allenarsi a Castel Volturno. Il nuovo allenatore, Francesco Calzona, sicuramente avrà spiegato le intenzioni societarie al calciatore. In ogni caso, il centrocampista sta mostrando comunque grande rispetto per la maglia allenandosi tutti i giorni con i compagni di squadra.